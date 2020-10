Neue HNO-Notdienstpraxis sitzt in Essen

Wer zum Beispiel Mittwoch- oder Freitagnachmittags oder am Wochenende wegen akuter Beschwerden zu einem HNO-Arzt muss, wird dann in der neuen Notdienstpraxis in Rüttenscheid versorgt. Betrieben wird sie von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus. Den Notdienst übernehmen insgesamt 57 HNO-Ärzte im Wechsel - auch welche aus Mülheim. Bei uns in der Stadt gab es bislang keinen eigenen HNO-Notdienst. Wer außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten Beschwerden hatte, musste über die Arztrufnummer 116 117 fragen, welcher Facharzt in Oberhausen oder Essen gerade Notdienst hat. Das fällt jetzt weg. In Mülheim gibt es insgesamt zehn Hals-Nasen-Ohren-Ärzte.