Deutschland Tour: Radrennen beginnt in Essen
Veröffentlicht: Mittwoch, 20.08.2025 11:27
Start für die Deutschland Tour. Das Radrennen macht heute (20.8.) Auftakt und Station in Essen. Los geht es mit dem Prolog auf dem Gelände der Zeche Zollverein.
Anschließend startet hier auch die 1. Etappe. Das Radrennen war schon vor zwei Jahren zu Gast im Ruhrgebiet. Vom Essener Norden aus geht es heute über mehr als 200 Kilometer nach Herford. Dabei durchquert die Tour u.a. Gelsenkirchen und Recklinghausen. Das Ende der Deutschland Tour ist Sonntag in Magdeburg.