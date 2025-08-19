Navigation

Frau will sich trennen - Massenschlägerei in Essen

Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 14:07

Die Essener Polizei hat es gestern Abend (18.8.) mit einer Massenschlägerei zu tun gehabt. Sie geht davon aus, dass Mitglieder zweier verfeindeter Familien aufeinander losgegangen sind und prüft Bezüge zum Clan-Milieu.

Bei der Auseinandersetzung kamen wohl auch Messer zum Einsatz. Zwei Männer erlitten Stichverletzungen, schweben aber laut Polizei nicht Lebensgefahr. Grund für den Streit soll gewesen sein, dass sich eine 21-Jährige von ihrem Freund getrennt hat und aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen wollte. Die Polizei brauchte nach Medienberichten fast 80 Einsatzkräfte, um die Lage in den Griff zu bekommen. Ein Deutsch-Libanese und ein Türke kamen ins Gewahrsam. Eine Sondereinheit der Essener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

