Bauarbeiten - Bahn sperrt nächste Strecke

Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 12:26

Bahnkunden müssen sich auf die nächste Streckensperrung einstellen. Ab dem 5. September wird der Abschnitt zwischen Essen und Dortmund dicht gemacht.

Die Deutsche Bahn saniert Gleise und Weichen und bereitet den Ausbau für die RRX-Züge weiter vor. Ein Großteil der Regional- und Fernverbindungen wird umgeleitet oder gekappt. S-Bahnlinien fahren unter der Woche nach Plan. An den Wochenende müssen Bahnkunden auch hier auf Ersatzbusse ausweichen. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern. Die Strecke zwischen Essen und Dortmund war schon Anfang des Jahres wegen Bauarbeiten für sieben Wochen gesperrt. Jetzt am späten Sonntag (25.8.) soll immerhin die Vollsperrung der Strecke zwischen Oberhausen, Wesel und Arnheim aufgehoben werden. Hier mussten Bahnkunden seit Ende Juni auf Ersatzbusse umsteigen.

