Netzwerk macht Müllsammelaktion

In der kommenden Woche ruft ein Sarner Netzwerk dazu auf, im Stadtteil sauber zu machen. Das Netzwerk der Generationen in Saarn will am 20 .Februar im Umfeld des Spielplatzes Kleefeld Müll einsammeln und entsorgen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Freiwillige Helfer sind aufgerufen, um 15 Uhr zum Spielplatz zu kommen und bei der Müllsammelaktion mitzumachen. Säcke, Greifzangen und Handschuhe werden allen Helfern zur Verfügung gestellt.

