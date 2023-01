Mutmaßliche Straßenbahn-Schläger festgenommen

Mitte September 2022 wurde in der Straßenbahn 103 der Ruhrbahn ein 35-Jähriger brutal zusammengeschlagen. Zwei Männer, in Begleitung von zwei Frauen sind in einen Streit mit dem 35-Jährigen geraten. Die Männer schlugen und traten auf ihn ein - und hörten auch nicht auf, als dieser schon auf dem Boden lag. Das Opfer erlitt mehrere Rippenbrüche und große Blutungen im Gesicht. Die Mordkommission suchte seit Ende September mit einem Foto der Überwachungskamera der Ruhrbahn nach den Tätern.





Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen und einen 20-jährigen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurden die beiden Männer einer Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete. Warum die beiden Männer den Mann angriffen ist weiterhin unklar.





Die Fahndung nach beiden Tatverdächtigen wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei Essen bedankt sich bei den Medien und den Bürgern für die Mithilfe und bittet die veröffentlichten Fotos und Videos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.