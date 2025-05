Straßenbahn muss notbremsen – Frau verletzt

Durch das abrupte Bremsen ist eine 81-jährige Frau in der Bahn gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Laut der Polizei lief das Ganze folgendermaßen ab: Die Straßenbahn war gegen 15:20 Uhr auf der Leineweberstraße in Richtung Eppinghofer Straße unterwegs. In Höhe der Straße Kohlenkamp wollte dann ein älterer Mann mit seinem Hund über die Straße laufen. Der Bahnfahrer musste notbremsen, um zu verhindern, dass die Straßenbahn und der Fußgänger zusammenprallen. Der Mann soll danach einfach weitergelaufen sein.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen – wenn ihr also was gesehen oder mitbekommen habt, könnt ihr euch unter der 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.