Steinkampstraße ab heute teilweise gesperrt

Für die Bauarbeiten wird der in Richtung Hauskampstraße fahrende Verkehr nach links geleitet. Eine Sperrung ist demnach nicht notwendig. Im Kreuzungsbereich Steinkampstraße/Friesenstraße können Autofahrer nur eingeschränkt abbiegen. Umleitungen sind eingerichtet, sagt die Stadt. Die Haltestelle „Steinkampstraße“ wird von der Ruhrbahn in Höhe Hausnummer 25 verlegt, sodass auch der Bus weiterfahren kann. Die Ruhrbahn will Fahrgäste an der Haltestelle über Aushänge informieren. Die Baurarbeiten in der Steinkampstraße dauern voraussichtlich bis einschließlich Freitag ( 30.5.).