Müllabfuhr verschiebt sich

Der Feiertag morgen sorgt dafür, dass die Mülltonnen an anderen Tagen als gewohnt raus gestellt werden müssen. Die Tonnen, die eigentlich morgen an Christi Himmelfahrt dran wären werden nun am Freitag geleert. Die Freitags-Reviere wird die MEG dann am Samstag anfahren. Heute am Mittwoch werden die Tonnen wie gewohnt geleert.

