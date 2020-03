Müllabfuhr kommt jetzt schon ab 6 Uhr morgens

Die Müllabfuhr kommt jetzt teilweise früher und leert schon ab 6 Uhr morgens die Tonnen. Alle Mülheimer, die keinen Vollservice gebucht haben, sollen ihre Tonnen deshalb schon früher an den Straßenrand stellen. Das gilt für alle Abfalltonnen. Die Mitarbeiter bei der MEG fangen jetzt zeitversetzt an, damit sie mit weniger Kollegen in Kontakt kommen.

© DANIEL ELKE / FUNKE Foto Services