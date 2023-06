Müllabfuhr kommt eine Stunde früher

In Mülheim müssen die Mülltonnen ab Montag (5.6.) eine Stunde früher an die Straße gestellt werden. Die Müllwerker fangen bereits um 6 Uhr mit der Arbeit an. Das haben die MEG angekündigt. Grund sind die heißeren Tage, die in den nächsten Wochen zu erwarten sind.

