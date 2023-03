Müll wird früher geholt

Durch die bevorstehenden Osterfeiertage kommt die Müllabfuhr in der Woche vor Ostern früher als gewohnt. Darauf weist die MEG aktuell hin. Am Samstag (1.4.) wird der Müll geholt, der normal erst am Montag (3.4.) dran wäre. Am Montag erfolgt dann die Leerung für Dienstag usw.

© Udo Geisler/MEG