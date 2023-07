Müll in Flammen

Auf dem Gelände der MEG ist am Sonntagmorgen Müll in Brand geraten. Laut Feuerwehr Mülheim war sie um kurz vor 8 Uhr zur Pilgerstraße alarmiert worden. In einer Halle hatten demnach rund 40 Tonnen Müll in Flammen gestanden.

© Feuerwehr Mülheim