Mülheimer Straßenkarneval beginnt

Höhepunkt des Straßenkarnevals in Mülheim ist der Rosenmontagszug (3.3.). Um 14 Uhr machen sich an der Kaiserstraße 27 Wagen und zahlreiche Fußgruppen auf den Weg. Auf den Wagen gibt es in diesem Jahr neues und hochwertiges Wurfmaterial, betonen die Organisatoren des Rosenmontagszuges. Laut Stadt wird die Zugstrecke am Montag bereits ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Sicherheitskonzept erweitert

Damit zum Beispiel keine Autos dem Zug zu nahe kommen, werden neben den Straßen auch Bürgersteige besonders gesichert. Hierfür kommen tonnenschwere Sandsäcke zum Einsatz. Erstmals ist auch die Sicherheit des Rosenmontagszuges selbst genauer in Augenschein genommen worden. Alle 27 Wagen des Zuges wurden vom TÜV umfassender überprüft als je zuvor. Wie in den Vorjahren gelten zudem wieder Messer- und Glasverbote rund um den Zug. Um die Sicherheitslage besser im Blick haben zu können, bittet die Polizei auf Waffen-Attrappen zu verzichten. Das Deutsche-Rote-Kreuz wird auf dem Berliner Platz stehen. Kinder, die im Zuggetümmel verloren gehen, sollen zum DRK kommen. Das DRK bittet Eltern darum, vor dem Zugbesuch ihren kleinen Kindern die Telefonnummer auf den Arm zu schreiben.





