Mülheimer Monopoly: Abstimmung läuft
Veröffentlicht: Dienstag, 04.11.2025 08:00
Für die Mülheimer Monopoly Edition sind mehr als 300 Vorschläge eingegangen, welche Straßen es in das Brettspiel schaffen sollen. Das hat uns der Spielentwickler "polar 1". Jetzt beginnt die Abstimmung. Jeder kann mitmachen. Die Abstimmung läuft bis Ende November.
Mehr als 11.000 Menschen aus Mülheim und Umgebung waren dem Aufruf der Macher der neuen Monopoly Edition Mülheim gefolgt, Vorschläge und Ideen einzureichen. „Von A wie Adolfstraße über G wie Goetheplatz und K wie Kaiserstraße bis Z wie Zur Alten Mühle ist die ganze Bandbreite der Straßen in Mülheim vertreten“, sagt der Spieleentwickler.