Mülheimer Monopoly: Abstimmung läuft

Mehr als 11.000 Menschen aus Mülheim und Umgebung waren dem Aufruf der Macher der neuen Monopoly Edition Mülheim gefolgt, Vorschläge und Ideen einzureichen. „Von A wie Adolfstraße über G wie Goetheplatz und K wie Kaiserstraße bis Z wie Zur Alten Mühle ist die ganze Bandbreite der Straßen in Mülheim vertreten“, sagt der Spieleentwickler.



