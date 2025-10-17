Navigation

Neuer Indoorspielplatz eröffnet im Rhein-Ruhr-Zentrum

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 14:20

Der neue Indoorspielplatz Adventica hat im Rhein-Ruhr-Zentrum offiziell eröffnet. Heute (17.10.) wird dort bis 18 Uhr mit verschiedenen Attraktionen die große Parkeröffnung gefeiert.

© ADVENTICA

Es gibt Maskottchen vor Ort, Aktionen wie Kinderschminken, Glitzertattoos, eine Zaubershow und vieles mehr. Zwölf Jahre lang stand die Fläche neben dem Kino leer, nun bietet Adventica verschiedene Attraktionen. Es gibt beispielsweise einen Ninja-Parcours, eine Donut-Rutsche, Hüpfburgen und auch einen Bereich für Kleinkinder. Alle Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten findet ihr hier: www.adventica.de

Weitere Meldungen

RRZ: Feuerwehr löscht Brand in Parkhaus

Lokalnachrichten Heute am frühen Morgen (6.10.) hat es in einem der Parkhäuser am Rhein-Ruhr-Zentrum gebrannt. Die Mülheimer Feuerwehr wurde gegen 4:45 Uhr alarmiert.

RRZ: Müller zieht nächstes Jahr ein

Lokalnachrichten Das Rhein-Ruhr Zentrum hat einen namhaften Ankermieter gewonnen. Das Handelsunternehmen Müller wird eine große Filiale eröffnen.

BMW-Fahrer ohne Führerschein und Zulassung flüchtet

Lokalnachrichten In Mülheim gab es gestern Abend (2.1.25) eine spektakuläre Verfolgungsfahrt zwischen einem BMW-Fahrer und der Polizei.

skyline