Neuer Indoorspielplatz eröffnet im Rhein-Ruhr-Zentrum
Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 14:20
Der neue Indoorspielplatz Adventica hat im Rhein-Ruhr-Zentrum offiziell eröffnet. Heute (17.10.) wird dort bis 18 Uhr mit verschiedenen Attraktionen die große Parkeröffnung gefeiert.
Es gibt Maskottchen vor Ort, Aktionen wie Kinderschminken, Glitzertattoos, eine Zaubershow und vieles mehr. Zwölf Jahre lang stand die Fläche neben dem Kino leer, nun bietet Adventica verschiedene Attraktionen. Es gibt beispielsweise einen Ninja-Parcours, eine Donut-Rutsche, Hüpfburgen und auch einen Bereich für Kleinkinder. Alle Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten findet ihr hier: www.adventica.de