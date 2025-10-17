Neuer Indoorspielplatz eröffnet im Rhein-Ruhr-Zentrum

Es gibt Maskottchen vor Ort, Aktionen wie Kinderschminken, Glitzertattoos, eine Zaubershow und vieles mehr. Zwölf Jahre lang stand die Fläche neben dem Kino leer, nun bietet Adventica verschiedene Attraktionen. Es gibt beispielsweise einen Ninja-Parcours, eine Donut-Rutsche, Hüpfburgen und auch einen Bereich für Kleinkinder. Alle Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten findet ihr hier: www.adventica.de