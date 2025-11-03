Kitas: Neue Elternvertreter gewählt

Die allgemein angespannte Situation in der Kindertagesbetreuung habe zu einer guten Wahlbeteiligung geführt. Am vergangenen Dienstag waren über 20 Elternbeiräte aus Kitas in das Mülheimer Rathaus gekommen, um ihre Interessenvertretung zu wählen. Im Gremium vertreten sind Eltern aus Kitas in städtischer, kirchlicher und freier Trägerschaft sowie der Kindertagespflege. Als Themenschwerpunkte für das laufende Kindergartenjahr wurden die angekündigte Reformierung des Kinderbildungsgesetzes, Maßnahmen der Personalgewinnung und -bindung für die Mülheimer Kita-Landschaft, eine Änderung der Elternbeitragssatzung, eine stärke Vertretung der Eltern mit Kindern in der Kindertagespflege sowie die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Stadtelternrates festgelegt.