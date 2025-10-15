Aktion "Schuhkartons voller Hoffnung" startet
Veröffentlicht: Mittwoch, 15.10.2025 09:15
Die Stadt Mülheim und der Verein Tschernobyl-Kinder e.V. starten jetzt ihre diesjährige Weihnachtspäckchen-Aktion für die ukrainische Partnerstadt Ivano-Frankivsk. Unter dem Motto "Schuhkartons voller Hoffnung" sind alle Mülheimer aufgerufen, Kartons für Kinder und Senioren in der Ukraine zu packen.
In die Kartons für Kinder dürfen unter anderem Süßigkeiten, Schreibwaren, Hygieneartikel und kleine Spielsachen rein, sagt die Stadt. In die Paket für Senioren dürfen unter anderem Süßigkeiten, Tee, Kaffee, Tütensuppen .Kerzen und Streichhölzer gepackt werden. Die gepackten und beschrifteten „Schuhkartons voller Hoffnung“ können bis zum 22. November abgegeben werden. Alle Infos zu den Annahmestellen und Artikel, die in die Pakete sollten, gibt es HIER.