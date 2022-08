Mülheimer Krimi-Komödie startet im Kino

Der Film bietet reichlich Ruhrgebietsprominenz. Unter anderem sind Gerburg Jahnke, Uwe Lyko, Fritz Eckenga und Norbert Heisterkamp in kleineren Rollen oder Gastauftritten zu sehen. Der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting spielt einen Pathologen. Der Mülheimer Kollege René Steinberg verkörpert einen sehr speziellen Kriminalbeamten. In dem Film geht es um ein Ermittlerduo, dass den rätselhaften Tod einer Rentnerin aufklären will und dabei auf Geheimnisse wie einen unbekannten Liebhaber und ein Grundstück, von dessen Existenz niemand etwas ahnte, stößt. Gedreht wurde der Film bereits Im Sommer 2019 in Mülheim. Wegen der Corona-Pandemie musste die Premiere aber verschoben werden.