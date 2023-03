Mülheimer an Klimaschutzkonzept beteiligt

Wie das gelingen kann, soll ab heute ausgearbeitet werden. An drei Abenden sollen die Teilnehmer ausloten, in welchen Bereichen die Stadt aktiv werden muss, welche Ziele konkret gesetzt werden sollen und welche Maßnahmen in Frage kommen, z.B. in den Bereichen Wärmeversorgung, Mobilität oder Erneuerbare Energie. Die nächsten Workshops finden am 20. April und am 8. Mai statt. Auch online sollen wir Mülheimer beteiligt werden. Abschluss ist dann am 11. Juni mit einem großen "Klimafest" in der Parkstadt.