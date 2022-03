Mülheim-West bleibt Sorgenkind

Bei beiden wird die Aufenthaltsqualität als verbesserungswürdig eingestuft. Das liegt in der Regel an herumliegenden Müll, Graffitis oder baulichen Mängeln. Am Bahnhof Mülheim-West gibt es vor allem auch bei der Barrierefreiheit sehr hohen Handlungsbedarf, heißt es im VRR-Bericht. Die Fahrgastinformation bekommt mit Ausnahme des Hauptbahnhofs an bei allen Mülheimer Bahnhöfen vom VRR die Bestnote „hervorragend“. Beim Hauptbahnhof reicht es nur zu einem „zufriedenstellend“.