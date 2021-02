Mülheim startet mit E-Scooter-Verleih

Bislang gibt es in Mülheim noch keine. Die Stadt wollte kein Chaos wie zuletzt mit den Mieträdern der Firma Byke. Die hatten am Anfang überall rumgelegen, weil sie nicht an festen Stationen zurückgegeben werden mussten. Dem will die Stadt bei den E-Scootern vorbeugen. Das Ordnungsamt hat mit den Verleihern ausgemacht, dass diese in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren nur an festen Stationen abgestellt werden dürfen. Die werden mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Geplant sind 76 Stationen in Mülheim. Außerdem gibt die Stadt den Anbietern die Flottengröße vor. Zum Start wird es bei uns 470 E-Scooter zum Ausleihen geben.

E-Scooter-Verleih erst mal eine Testphase

Das Ganze ist erst mal eine Testphase. Ende des Jahres guckt die Stadt dann, wie es gelaufen ist und wie es weitergehen soll.

Zeus und Bird dürften ab Montag die ersten E-Scooter in der Stadt anbieten. Ob sie direkt starten oder es noch etwas dauert, ist noch nicht klar. Die Radio Mülheim Anfragen bei den Anbietern laufen. (Stand 23.2., 16.30 Uhr)