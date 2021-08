VHS bekommt Leih-Computer von Labdoo

Sie kann die überarbeiteten Geräte an Kursteilnehmer verleihen, die wegen Corona noch keinen Präsenzunterricht haben. So bekommen diese die Chance, ihre Kurse online weiterzuführen. Das gilt aktuell für die Teilnehmer von Berufssprach- und Basissprachkursen sowie Schulabschlusskursen. Die VHS hat dafür extra an ihrem Empfang eine Annahmestelle für die gebrauchten Geräte eingerichtet.