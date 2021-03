Bibliotheken öffnen heute wieder

Es dürfen 40 Besucher gleichzeitig rein. Sich mit seinem Buch hinsetzen und lesen oder vor Ort lernen geht weiterhin nicht, sagt die Stadt. Mittwoch öffnen außerdem die Schul- und Stadtteilbibliotheken in Dümpten, Styrum und Speldorf. Heißen zieht wegen einer Schulveranstaltung erst am Donnerstag nach. In die kleineren Büchereien dürfen immer nur zehn Personen gleichzeitig rein.

Kunstmuseum Temporär auch wieder offen

Auch das Kunstmuseum Temporär an der unteren Schloßstraße macht heute wieder auf - und zwar ab 10 Uhr. Wer in die aktuelle Ausstellung "Joseph Beuys: In Bewegung" oder den Museumsshop möchte, muss vorher einen Termin dafür ausmachen. Das geht unter der Telefonnummer 0208 / 455 - 4171 oder - 4138, außerdem per Mail an kunstmuseum@muelheim-ruhr.de. Das Museum muss für eine mögliche Nachverfolgung die Kontaktdaten erfassen. In der Ausstellung und im Shop gelten die üblichen Hygiene-Regeln und das Tragen einer medizinischen Maske. Der Eintritt ist frei.