Neue E-Scooter stehen gern mal im Weg

In der Innenstadt und in einigen Stadtteilzentren ist das nur an bestimmten Stationen erlaubt. Davon gibt es insgesamt 76 verteilt übers ganze Stadtgebiet. Außerhalb dieser Bereiche sollten Nutzer nur darauf achten, dass die elektrischen Tretroller nicht auf der Straße, auf Radwegen, Überwegen oder direkt neben Blindenstreifen geparkt werden. Generell sollten sie einfach nicht im Weg stehen, sagt die Stadt. Alle Anbieter haben Beschwerdehotlines eingerichtet, bei denen falsch abgestellte E-Scooter gemeldet werden können. Mitarbeiter kommen dann kurzfristig, um sie umzuparken.

E-Scooter nur auf Radwegen oder Straßen erlaubt

Die Stadt weist noch einmal drauf hin, dass mit den Scootern nur auf Radwegen und auf der Straße gefahren werden darf. Auf Gehwegen, in Fußgängerzonen und in Bereichen, die mit „Radfahrer frei“ markiert sind – wie zum Beispiel an der Ruhrpromenade, ist das verboten. Außerdem tabu: zwei Personen auf einem Roller. Außerdem dürfen Kinder unter 14 Jahren sie nicht benutzen.

Testphase bis Ende des Jahres

Das mit den E-Scootern in Mülheim ist erst mal eine Testphase. Geplant ist sie bis Ende des Jahres. Dann will die Stadt gucken, wie es gelaufen ist und wie es weitergeht. Aktuell können wir in Mülheim elektrische Tretroller der Anbieter Tier, Spin, Lime und Zeus ausleihen. Dafür braucht man eine App des Verleihers auf dem Smartphone.