Mülheim - eine fahrradfreundliche Stadt?

Laut ADFC ist die Beteiligung der Mülheimer an der Umfrage zwar hoch, aber nicht so gut, wie in einigen Nachbarstädten. Im diesjährigen Fahrradklimatest wird zum Beispiel abgefragt, wie gut Ausleih- und Abstellmöglichkeiten sind, ob Radwege zugeparkt werden und ob Radfahrer im Baustellenmanagement der Stadt berücksichtigt werden. Die Ergebnisse in Form von Lob und Tadel werden anschließend der Politik vorgelegt mit dem Ziel, weitere Verbesserungen auf den Weg zu bringen.





https://fahrradklima-test.adfc.de/