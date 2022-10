Mülheim beim Deutschen Lesepreis vertreten

Die Lehrerin der Karl-Ziegler-Schule ist nominiert in der Kategorie "Herausragendes individuelles Engagement". Lacour ist ausgebildete Vorleserin. Sie hat ihre Schülerinnen und Schüler animiert, selbst Geschichten zu schreiben und vorzulesen. Die Preisverleihung ist am 7. März 2023 in Berlin. Der Deutsche Lesepreis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Er wird seit zehn Jahren für vorbildliches Engagement in der Leseförderung verliehen.