Schüler wandern für Brunnenprojekte

350 Schülerinnen und Schüler starten um 10 Uhr am Haus Ruhrnatur und wandern von dort zum Aquarius. Dabei tragen sie gefüllte Wasserflaschen. Sie wollen so demonstrieren, was viele Kinder weltweit jeden Tag leisten müssen, nämlich dort, wo es kein Trinkwasser vor Ort gibt. Oft sind es die Kinder, die täglich viele Kilometer marschieren müssen, um Wasser zu beschaffen, heißt es. Diese Kinder seien vom Bildungssystem ausgeschlossen. Im Rahmen der Aktion werden auch Spenden gesammelt, die für Brunnenbauprojekte gedacht sind. Der Bund fördert solche Aktionen im Verhältnis 1 zu 3. Im letzten Jahr kamen so 50.000 Euro zusammen.