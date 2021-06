Mülheim bei Millionären beliebt

Die höchste Millionärsdichte im Revier gibt es in Herdecke, im Ennepe-Ruhr-Kreis. Hier liegt die Quote bei 9,2. Unter den Großstädten in NRW belegt Düsseldorf unangefochten und mit deutlichem Abstand den ersten Platz. Die Stadt mit der höchsten Millionärsdichte im ganzen Land ist weiterhin Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss. In der Kleinstadt gibt es 92 Einkommensmillionäre. Das bedeutet eine Quote von 16,6.