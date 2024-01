Befragung für neuen Mikrozensus beginnt

Für den neuen Mikrozensus werden ab sofort auch in Mülheim wieder zufällig ausgewählte Haushalte zu ihrer Lebenssituation befragt. Rund 1300 Haushalte in unserer Stadt werden bis Ende des Jahres von den Interviewern des Landesamtes für Statistik in NRW besucht.

© Jory Aranda/FUNKE Foto Services