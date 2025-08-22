Mühlenfeld wird vollgesperrt
Veröffentlicht: Freitag, 22.08.2025 09:44
Ab Montag (25.8.) wird die Straße Mühlenfeld zu einer Baustelle. Das Stück zwischen der Annabergstraße und Mühlenfeld 39 wird vollgesperrt. Das hat die Stadt angekündigt. Die Straße bekommt eine neue Fahrbahndecke.
Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 5. September. Ob dieser Termin gehalten werden kann, hänge stark von der Witterung in den nächsten Tag ab, heißt es. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung über die Annabergstraße, Kattowitzer Straße und Gracht eingerichtet.