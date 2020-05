Motoren im Pumpwerk eingesetzt

Die Motoren treiben die Pumpen an, die das Abwasser nach oben bringen. Ohne die Pumpen würde der Kanal in Dinslaken 80 Meter unter der Erde sein. Das Pumpwerk soll bis Mitte 2021 fertig sein. Ende des Jahres geht dann der ganze Abwasserkanal in Betrieb.

Unterirdischer Kanal von Dortmund bis Dinslaken

Der unterirdische Kanal verläuft parallel zum Fluss von Dortmund bis nach Dinslaken. Er soll das Abwasser aufnehmen. Die Emscher wird dadurch zu einem normalen Fluss - ganz ohne Abwasser und Gestank.