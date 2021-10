Abwasser fließt unterirdisch

Die vier Kilometer lange Strecke soll bis zum kommenden Frühjahr fertig sein. Bis dahin wird laut Emschergenossenschaft der unterirdische Abwasserkanal in Betrieb gehen. Er verläuft in bis zu 15 Metern Tiefe meist parallel zum Bach und hat einen Durchmesser von bis zu 3,6 Meter. Eigentlich sollte das Projekt schon deutlich früher fertig sein. Eine seltene Vogelart musste aber zunächst umgesiedelt werden. Der Borbecker Mühlenbach wird im Rahmen des Emscher-Umbaus von Abwasser befreit. Er beginnt in Essen-Bredeney und mündet in der Berne, die dann in die Emscher fließt. Ein großer Teil des Mühlenbachs war - wie die Emscher selbst - im Zuge der Industrialisierung samt Abwasser durch Rohre und Betonbetten geleitet worden. Durch die Renaturierung fließt der Bach wieder natürlicher. Das Abwasser wird getrennt ins Klärwerk geleitet.