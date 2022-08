Kanzler Scholz kommt zum Emscher-Festakt

In Castrop-Rauxel wird er auch den Grundstock für einen Weinberg pflanzen, der am Wasserkreuz Emscher / Rhein-Herne-Kanal entstehen soll. Die Emschergenossenschaft plant dort, bis zu 9.000 Reben anzupflanzen. Der Standort ist auch einer von mehreren, die für einen geplanten Emscherstrand in Frage kommen. In den kommenden zehn Jahren soll das Projekt umgesetzt werden. In Frage kommen dafür offenbar auch die neue Auenlandschaft im Holtener Bruch in Oberhausen oder der Nordsternpark in Gelsenkirchen. Baden wird man an der Stelle vorerst aber noch nicht können, heißt es von der Emschergenossenschaft. Dazu sei der Fluss nicht groß genug. Außerdem werde es noch lange dauern, bis die Wasserqualität ausreichend ist. Die Emscher war erst zum Jahreswechsel komplett von Abwasser befreit worden. 30 Jahre hatte Das Projekt von den ersten Planungen bis zur Umsetzung gedauert.