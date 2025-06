Trockener Frühling - Emschergenossenschaft zieht Bilanz

In März, April und Mai sind entlang der Emscher im Schnitt knapp 113 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen. In die Top 10 der trockensten Frühjahre hat es dieses Jahr trotzdem nicht geschafft. April und Mai stechen in dieser Auswertung besonders hervor. Zwischen dem 25. April und dem 23. Mai ist nicht einmal ein einziger Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen. Fast der gesamte Regen im Mai kam in der letzten Maiwoche runter. Der April war dagegen ungewöhnlich warm mit 2 Grad überm langjährigen Mittelwert.