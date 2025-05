April: Regen bringt nur wenig Entspannung

Dabei gab es zwischen den einzelnen Wetterstationen der Emschergenossenschaft große Unterschiede. Die Kläranlage Emscher-Mündung in Dinslaken kommt auf rund 50 Liter, die an der Stadtgrenze Mülheim / Essen-Frohnhausen auf über 85 Liter. Trotz des zeitweise regenreichen Aprils - die Böden im Ruhrgebiet sind weiter ausgetrocknet. Damit ausreichend Feuchtigkeit auch in tiefere Erdschichten vordringt, müsste es laut Wetterexperten schon längere Zeit andauernd und ergiebig regnen.