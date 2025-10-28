Navigation

Mitarbeiterinitiative: Unterstützung für SV Raadt

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 14:00

Beim SV Raadt 1967 gibt es jetzt einen neuen Jugendmultifunktionsraum. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben den Raum mit Unterstützung der Initiative „Westenergie aktiv vor Ort“ umgebaut.

© Westenergie GmbH

Sie haben Elektrik, eine Teeküche und neue Möbel eingebaut. Der Raum steht ab sofort den Jugendmannschaften und Vereinsmitgliedern für Treffen und Feiern zur Verfügung. Die Initiative von Westenergie fördert ehrenamtliche Projekte mit bis zu 2.000 Euro für Materialkosten. Seit 2005 wurden so schon über 12.500 Projekte im Versorgungsgebiet unterstützt.

Weitere Meldungen

Lauf-Challenge: Preis für Willy-Brandt-Schule

Lokalnachrichten Die Schülerinnen und Schüler der Willy-Brandt-Schule in Styrum haben erfolgreich am Westenergie-Distanz-Duell teilgenommen. Die gut 1.

Distanz Duell: Preisgeld für Gesamtschule Saarn

Lokalnachrichten Die Gesamtschule Saarn hat erfolgreich am Westenergie Distanz Duell teilgenommen. Im Schnitt schafften die Schülerinnen und Schüler in einer halben Stunde 3,8 Kilometer Strecke.

Selbeck: Neuer Bücherschrank für alle

Lokalnachrichten In Mülheim-Selbeck steht ein neuer Bücherschrank. Spendiert hat ihn das Unternehmen Westenergie. Der Bücherschrank steht auf der Karl-Forst-Straße, ganz in der Nähe der St.

skyline