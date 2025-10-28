Mitarbeiterinitiative: Unterstützung für SV Raadt

Sie haben Elektrik, eine Teeküche und neue Möbel eingebaut. Der Raum steht ab sofort den Jugendmannschaften und Vereinsmitgliedern für Treffen und Feiern zur Verfügung. Die Initiative von Westenergie fördert ehrenamtliche Projekte mit bis zu 2.000 Euro für Materialkosten. Seit 2005 wurden so schon über 12.500 Projekte im Versorgungsgebiet unterstützt.