Distanz Duell: Preisgeld für Gesamtschule Saarn

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 14:00

Die Gesamtschule Saarn hat erfolgreich am Westenergie Distanz Duell teilgenommen. Im Schnitt schafften die Schülerinnen und Schüler in einer halben Stunde 3,8 Kilometer Strecke. Dafür gab es jetzt Preisgeld.

250 Euro gibt es für den Ausbau des Ganztags. Beim Westenergie Distanz Duell stehen die Schulkinder im Mittelpunkt. Ihnen soll ein Zugang zu sportlichen Aktivitäten geboten, der Teamgeist gefördert und Spaß an der Bewegung vermittelt werden, heißt es. Das Ziel sei ein fairer Wettkampf auf Augenhöhe, bei dem das Miteinander gewinnt. Alle weiterführenden Schulen im Versorgungsgebiet von Westenergie können sich ab sofort fürs nächste Jahr bewerben. Die Voraussetzungen: Mindestens 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler beteiligen sich und mindestens zehn Schulen müssen teilnehmen. Je nach zurückgelegter Strecke gibt es bis zu 1.000 Euro Preisgeld.

