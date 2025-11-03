Mit Emil sicher zur Schule - Wir machen die Schulwege sicher!

Nicht vor jeder Schule stehen Schülerlotsen. Auffällige Kleidung und Reflektoren sorgen bei Kindern für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Wir möchten dazu beitragen. Deswegen verteilen wir unseren süßen und reflektierenden Elch Emil kostenlos an einigen Schulen in den ersten Klassen bei uns in Mülheim.

Bewerbt euch jetzt für eure Grundschule und mit ein bisschen Glück kommen wir bei euch vorbei und schenken euren Schulanfängerinnen und -anfängern unseren leuchtenden Emil als Schlüsselanhänger.

WICHTIG: Bitte bewerbt euch nur, wenn ihr dies zuvor mit der Schulleitung abgeklärt und die Erlaubnis habt!

So sieht unser reflektierender Emil aus:

Anzeige