Sicherheit: ADAC-Prüfcontainer kommt nach Mülheim

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 05:12

In der nächsten Woche kommt der ADAC mit seinem Prüfcontainer zu uns nach Mülheim. Ab dem 18. August wird er wie gewohnt auf dem Parkplatz der Stadthalle stehen.

© Foto: ADAC Nordrhein/Tomy Badurina.

ADAC-Mitglieder und Nicht-Mitglieder können hier wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Auto checken lassen. Der ADAC prüft u.a. ob Bremsen und Stoßdämpfer richtig arbeiten und ob die Außenbeleuchtung funktioniert. ADAC-Mitglieder können zwei Prüfungen kostenlos machen lassen, für Nicht-Mitglieder ist eine Prüfung gratis. Bei Lichtsystemen wie Xenon, LED oder Laser entstehen Kosten für erforderliche Vorprüfungen, heißt es. Ergänzend bietet der ADAC kostenpflichtige Zusatzprüfungen an, wie den Sicherheits- oder Gebrauchtwagencheck sowie die Wartung von Klimaanlagen. Wer vorbei schauen will, muss vorab einen Termin klarmachen. Hier gibt es alle Infos.

