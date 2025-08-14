Sicherheit: ADAC-Prüfcontainer kommt nach Mülheim

ADAC-Mitglieder und Nicht-Mitglieder können hier wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Auto checken lassen. Der ADAC prüft u.a. ob Bremsen und Stoßdämpfer richtig arbeiten und ob die Außenbeleuchtung funktioniert. ADAC-Mitglieder können zwei Prüfungen kostenlos machen lassen, für Nicht-Mitglieder ist eine Prüfung gratis. Bei Lichtsystemen wie Xenon, LED oder Laser entstehen Kosten für erforderliche Vorprüfungen, heißt es. Ergänzend bietet der ADAC kostenpflichtige Zusatzprüfungen an, wie den Sicherheits- oder Gebrauchtwagencheck sowie die Wartung von Klimaanlagen. Wer vorbei schauen will, muss vorab einen Termin klarmachen. Hier gibt es alle Infos.