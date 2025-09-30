Navigation

TÜV: Kostenloser Lichttest im Oktober

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 05:23

Der TÜV Nord bei uns in Mülheim bietet im Oktober einen kostenlosen Check der Fahrzeugbeleuchtung an. Überprüft werden alle Lampen bis hin zu den Blinkern.

© TÜV Nord

Der TÜV sagt, dass gerade in Herbst und Winter die Fahrzeugbeleuchtung an Autos und Motorrädern essentiell ist. Zum einen gehe es darum, gut zu sehen, zum anderen aber auch darum, gut sichtbar zu sein und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Der TÜV empfiehlt außerdem, die Scheiben ab sofort regelmäßig zu reinigen, damit die Sicht nicht durch Schmutz und Schlieren beeinträchtigt wird. Der Service soll den ganzen Oktober angeboten werden.

