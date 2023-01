Mieten wieder deutlicher gestiegen

Die Mieten für Wohnungen und Häuser sind wieder kräftiger gestiegen. Vor allem bei Neuvermietungen haben Vermieter im vergangenen Jahr den Preis erhöht. Eine Familie mit 100 Quadratmetern Wohnfläche zahlt in Mülheim im Schnitt 50 Euro mehr. Das hat das Immobilienportal Immowelt ermittelt. Der Preis für einen Quadratmeter ist in Mülheim im Mittel auf 7,50 Euro gestiegen - ein Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

