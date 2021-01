Mieten sind 2020 gestiegen

Besonders stark sind die Mieten im letzten Jahr in Bochum gestiegen - von durchschnittlich 6,90 Euro pro Quadratmeter auf 7,50 Euro. Das ist ein Plus von 9 Prozent. Es folgen Dortmund und Gelsenkirchen. In Mülheim mit 7 Euro pro Quadratmeter und Oberhausen mit 6,30 Euro ist das Wohnen zur Miete nur leicht teurer geworden (2 bis 3 Prozent). Bottrop ist die einzige Stadt im Ruhrgebiet, in der die Mieten im Corona-Jahr leicht gesunken sind.