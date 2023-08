MFC greift in der Oberliga an

Die Partie findet im Styrumer Ruhrstadion statt. In der letzten Saison war dem FC nach mehreren Anläufen der Aufstieg in die fünfhöchste deutsche Spielklasse gelungen. Alle anderen Mülheimer Fußballvereine spielen derzeit in niedrigeren Ligen. Zuletzt war in der Oberliga vor fünf Jahren mit dem VfB Speldorf eine Mülheimer Mannschaft vertreten.