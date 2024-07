Fußball und Europa bei Jugendaustausch

Gruppen von jeweils etwa 18 Teilnehmern aus unseren Partnerstädten Darlington in England, Kouvola in Finnland und Ivano-Frankivsk in der Ukraine werden mit Jugendlichen aus dem Ruhrgebiet in einer großen Zeltstadt am Mülheimer Ruhrstadion übernachten. Die Jugendlichen werden sich gegenseitig ihre Heimatländer vorstellen und das Ruhrgebiet kennenlernen. So steht beispielsweise ein Besuch im Landschaftspark-Nord auf dem Plan und auch Besuche zum Dortmunder Fußballmuseum, dem Naturbad Styrum und zum Oberhausener Centro. Außerdem werden die Teilnehmer auch gemeinsam die restlichen Spiele der Europameisterschaft gucken. Highlight der Jugendbegegnung ist das große Fußball-Turnier am 13. und 14. Juli im Ruhrstadion. Das Turnier ist öffentlich und kostenlos und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Mannschaften anzufeuern. Organisiert wird die Internationale Jugendbegegnung von der Stadt Mülheim unter Federführung des Jugendamtes. Aber auch der Mülheimer Sportbund und die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH sind mit im Organisationsteam. Finanziert wird der Jugendaustausch durch Fördermittel und Sponsoren. Das Event richtet sich ausschließlich an männliche Teilnehmer, die Veranstalter hoffen aber, dass sich diese Art der Begegnung in Zukunft durch eine der Mülheimer Partnerstädte auch noch einmal für Mädchen realisieren lässt.