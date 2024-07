Großes Fußballturnier im Ruhrstadion

Bevor am Sonntag die UEFA-Fußball-Europameisterschaft endet, veranstaltet Mülheim dieses Wochenende eine eigene kleine Europameisterschaft. Als Highlight der Internationalen Jugendbegegnung „kick it like friends“ treten Jugendliche aus unseren Partnerstädten Darlington in England, Kouvola in Finnland und Frankivsk in der Ukraine mit Jugendlichen aus dem Ruhrgebiet gegeneinander an.

© Stadt Mülheim/Tobias Grimm