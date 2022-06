Metaller aus Mülheim protestieren erneut

Gestern haben bereits in ganz NRW 3.770 Metaller die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren laut Gewerkschaft 13 Betriebe. Mitgewirkt haben laut Mitteilung auch 150 Arbeitnehmer aus Mülheim. Die Beschäftigten wehren sich mit den Aktionen gegen ein erstes Angebot der Arbeitgeber, eine Einmalzahlung in Höhe von 2.100 Euro. Sie wollen nachhaltig an der guten Situation der Branche beteiligt werden, heißt es. Welche Betriebe genau von dem Warnstreik betroffen sein werden, ist derzeit nicht bekannt.