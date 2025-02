Warnstreiks: Sparkasse nächste Woche betroffen

Es ist bereits das zweite Mal im aktuellen Tarifstreit, dass die Sparkasse betroffen ist. Ver.di reagiert mit den aktuellen Warnstreiks auf die zweite Verhandlungsrunde, die ohne Ergebnis vertagt wurde. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten von Bund und Städten, mindestens aber 350 Euro mehr. Die Sparkassen-Beschäftigten aus Mülheim, Oberhausen und Essen treffen sich am Streiktag, nächste Woche Dienstag, ab 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am DGB-Haus in Oberhausen. Gegen 10 Uhr soll ein Demo-Zug durch die Innenstadt starten. Auf dem Ebertplatz am Theater Oberhausen ist eine abschließende Kundgebung geplant.