Mehrere Trinkwasserrohre gebrochen

In Mülheim sorgen Rohrbrüche aktuell für Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Das sagt RWW. In der Flurstraße in Broich, in der Straße Auf den Hufen in Saarn und in der Folkenbornstraße in Heißen sind Wasserrohre gebrochen und müssen repariert werden.

