Navigation

Mehrere Sperrungen nach bröckelnder Fassade

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 16:32

Nachdem an einem Wohngebäude an der Ecke Trooststraße/Kampstraße Teile der Fassade auf die Straße gestürzt sind, müssen dort mehrere Bereiche gesperrt werden, sagt die Stadt. 

© Foto: Feuerwehr Mülheim

Auf der Kampstraße gibt es im Bereich des betroffenen Gebäudes eine Engstelle für den Verkehr. Die stadteinwärts führende Fahrbahnseite ist gesperrt.

Auf der Trooststraße gibt es in Höhe Hausnummer 23 eine halbseitige Sperrung. Außerdem wird die Straße temporär zur Einbahnstraße – in  Richtung Scharpenberg. Aktuell ist es nur noch möglich, von der Kampstraße in die Trooststraße einzubiegen.

Die Abfahrt aus der Trooststraße ist im betroffenen Bereich durch die Einbahnstraßenregelung nur über die Straße Scharpenberg möglich.

Die Maßnahmen laufen laut Stadt voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche (17.10.).

Weitere Meldungen

Vollsperrung: Hausfassade bröckelt - MIT UPDATE

Lokalnachrichten +++ Update 10:04 Uhr: Laut Feuerwehr wird die Kampstraße in Kürze freigegeben, aktuell läuft der Verkehr schon einspurig an der Einsatzstelle vorbei.

Heißen räumt auf

Lokalnachrichten In Heißen werden aktuell noch Freiwillige gesucht, die bei einer Müllsammelaktion im Stadtteil mitmachen. Das sagt die Stadt. Gesucht werden Helfer für "Mülheim räumt auf".

Oppspring wird zur Baustelle

Lokalnachrichten Auf dem Oppspring müssen Autofahrer von der nächsten Woche an Umwege fahren. Die Straße wird ab Montag (15.10.)  zwischen Insterburger Weg und der Hausnummer 76 gesperrt.

skyline