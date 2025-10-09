Mehrere Sperrungen nach bröckelnder Fassade

Auf der Kampstraße gibt es im Bereich des betroffenen Gebäudes eine Engstelle für den Verkehr. Die stadteinwärts führende Fahrbahnseite ist gesperrt.

Auf der Trooststraße gibt es in Höhe Hausnummer 23 eine halbseitige Sperrung. Außerdem wird die Straße temporär zur Einbahnstraße – in Richtung Scharpenberg. Aktuell ist es nur noch möglich, von der Kampstraße in die Trooststraße einzubiegen.

Die Abfahrt aus der Trooststraße ist im betroffenen Bereich durch die Einbahnstraßenregelung nur über die Straße Scharpenberg möglich.

Die Maßnahmen laufen laut Stadt voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche (17.10.).